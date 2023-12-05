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​«Манчестер Сити» хочет подписать звезду «Реала» слухи

05 Декабря 2023 • 22:17 Комментировать

«Манчестер Сити» уже не впервые связывают с полузащитником «Реала» Тони Кроосом. По информации TodoFichajes, топ-клуб Премьер-лиги Англии хочет подписать звёздного немецкого футболиста. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола уже пересекался с Кроосом в «Баварии», и теперь они могут воссоединиться на Туманном Альбионе.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» готов предложить Кроосу зарплату в 15 миллионов евро за сезон. В начале 2024 года немец отметит свой 34-й день рождения. В нынешнем сезоне Тони стал получать меньше игрового времени.

Действующий контракт Тони Крооса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ранее немец не раз говорил, что завершит карьеру в мадридском клубе.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Тони Кроос трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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