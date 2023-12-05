Артета: «Меня не воодушевляют осечки «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о недавних результатах «Манчестер Сити».

«Горожане», напомним, сыграли вничью в трёх матчах Премьер-лиги кряду, что позволило «канонирам» возглавить турнирную таблицу. В настоящий момент лондонцы опережают действующих чемпионов на три очка.

«Нет, ничьи «Манчестер Сити» не вызывают у меня воодушевления. Воодушевление приходит при наблюдении за игрой моей команды и за тем, как ведут себя наши игроки изо дня в день, как они подходят к тренировкам, насколько они голодны до побед. Вот что меня воодушевляет. А то, что происходит в других командах, никак не зависит от нас», – заявил Артета в преддверии матча против «Лутон Таун».