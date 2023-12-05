Атакующий полузащитник американской «Атланты» Тьяго Альмада интересен грандам европейского футбола.

В недавнем интервью 22-летний игрок открыто заявил о намерении поскорее перебраться в один из европейских клубов. Как утверждает журналист Экрем Конур, мечту аргентинца могут исполнить английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», а также каталонская «Барселона» – все эти клубы рассматривают возможность подписания звезды МЛС в январе.

Тьяго Альмада записал себе в актив 13 голов и 16 ассистов в 35 матчах за «Атланту» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 27 млн евро.