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Де Дзерби высказался о продлении контракта с «Брайтоном»

05 Декабря 2023 • 21:00 Комментировать
Брайтон
...
Бёрнли
09.12 18:00

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Итальянец сумел зарекомендовать себя в Англии, и теперь слухи связывают его с работой во многих топ-клубах. Одним из претендентов на специалиста недавно назывался мадридский «Реал».

«Продление контракта? Мы обсуждаем это. Я очень счастлив в «Брайтоне», у меня прекрасные отношения с клубом, игроками и всеми, кто здесь работает, но на данный момент никакой договорённости нет. Я с радостью продолжу работу, если мои цели будут совпадать с целями клуба», – приводит журналист Альфредо Педулла высказывание де Дзерби, чьё действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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