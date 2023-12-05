Де Дзерби высказался о продлении контракта с «Брайтоном»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Итальянец сумел зарекомендовать себя в Англии, и теперь слухи связывают его с работой во многих топ-клубах. Одним из претендентов на специалиста недавно назывался мадридский «Реал».

«Продление контракта? Мы обсуждаем это. Я очень счастлив в «Брайтоне», у меня прекрасные отношения с клубом, игроками и всеми, кто здесь работает, но на данный момент никакой договорённости нет. Я с радостью продолжу работу, если мои цели будут совпадать с целями клуба», – приводит журналист Альфредо Педулла высказывание де Дзерби, чьё действующее соглашение рассчитано до 2026 года.