​«Манчестер Сити» и «Челси» интересны три талантливых аргентинца

Сборная Аргентины неплохо выступила на юношеском чемпионате мира (до 17 лет), и теперь европейские гранды нацелились на некоторых игроков, которые выделились. Как сообщает 90min, «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к троим игрокам аргентинской юношеской сборной. В этом списке находятся 17-летний атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри, 17-летний нападающий Руберто Агустин и 16-летний форвард Ян Субиабре.

Стоит сказать, что на клубном уровне все три талантливых футболиста представляют «Ривер Плейт».

Напомним, что юношеская сборная Аргентины заняла на чемпионате мира четвёртое место.