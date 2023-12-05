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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» и «Челси» интересны три талантливых аргентинца

05 Декабря 2023 • 20:57 Комментировать

Сборная Аргентины неплохо выступила на юношеском чемпионате мира (до 17 лет), и теперь европейские гранды нацелились на некоторых игроков, которые выделились. Как сообщает 90min, «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к троим игрокам аргентинской юношеской сборной. В этом списке находятся 17-летний атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри, 17-летний нападающий Руберто Агустин и 16-летний форвард Ян Субиабре.

Стоит сказать, что на клубном уровне все три талантливых футболиста представляют «Ривер Плейт».

Напомним, что юношеская сборная Аргентины заняла на чемпионате мира четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
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