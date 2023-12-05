Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о развитии Мохамеда Салаха с момента прихода в клуб.

Египетский форвард пополнил ряды «красных» летом 2017 года, перебравшись из «Ромы». В активе игрока 199 забитых мячей и 86 результативных передач в 325 поединках за мерсисайдцев.

«Если вспомнить первый разговор, который мы провели, и сравнить с нашими текущими беседами, можно сказать, что Салах невероятно вырос как человек. За это время он сильно развился не только в футбольном плане, но и как личность», – заявил Клопп в преддверии матча против «Шеффилд Юнайтед», который состоится в среду.