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Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»

05 Декабря 2023 • 20:51 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 15.00 X 7.70 2 1.19
06.12 22:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о развитии Мохамеда Салаха с момента прихода в клуб.

Египетский форвард пополнил ряды «красных» летом 2017 года, перебравшись из «Ромы». В активе игрока 199 забитых мячей и 86 результативных передач в 325 поединках за мерсисайдцев.

«Если вспомнить первый разговор, который мы провели, и сравнить с нашими текущими беседами, можно сказать, что Салах невероятно вырос как человек. За это время он сильно развился не только в футбольном плане, но и как личность», – заявил Клопп в преддверии матча против «Шеффилд Юнайтед», который состоится в среду.

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Евро-Футбол.Ру,
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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