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Ленгле интересен «Баварии»

05 Декабря 2023 • 20:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 4.50 X 4.30 2 1.72
06.12 23:15

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле, на правах аренды выступающий за «Астон Виллу», может перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассчитывает усилить центр обороны в январское трансферное окно, но не намерен тратить крупную сумму. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в качестве одной из опций «Бавария» рассматривает Ленгле, не проходящего в основной состав «Астон Виллы». Ожидается, что «Барселона» согласится продать 28-летнего футболиста примерно за 10 млн евро.

Клеман Ленгле ни разу не появился на поле в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, но пять раз сыграл в Лиге конференций. Контракт француза с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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