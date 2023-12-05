Ленгле интересен «Баварии»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле, на правах аренды выступающий за «Астон Виллу», может перебраться в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассчитывает усилить центр обороны в январское трансферное окно, но не намерен тратить крупную сумму. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в качестве одной из опций «Бавария» рассматривает Ленгле, не проходящего в основной состав «Астон Виллы». Ожидается, что «Барселона» согласится продать 28-летнего футболиста примерно за 10 млн евро.

Клеман Ленгле ни разу не появился на поле в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, но пять раз сыграл в Лиге конференций. Контракт француза с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.