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На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ слухи

05 Декабря 2023 • 20:21 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 15.00 X 7.70 2 1.19
06.12 22:30

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно Calciomercato, «Ливерпуль» намерен оформить переход 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. По сведениям источника, «Наполи» не смог продлить контракт с Зелиньски, который истекает следующим летом, по этой причине английский гранд рассчитывает получить польского хавбека по заниженной цене.

Отмечается, что если у Зелиньски не получится уйти зимой в «Ливерпуль», то летом на правах свободного агента он сможет выбрать любой клуб, который им интересуется. На данный момент в услугах футболиста заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «Лацио».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость поляка в 35 миллионов евро.

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