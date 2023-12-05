На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как стало известно Calciomercato, «Ливерпуль» намерен оформить переход 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. По сведениям источника, «Наполи» не смог продлить контракт с Зелиньски, который истекает следующим летом, по этой причине английский гранд рассчитывает получить польского хавбека по заниженной цене.

Отмечается, что если у Зелиньски не получится уйти зимой в «Ливерпуль», то летом на правах свободного агента он сможет выбрать любой клуб, который им интересуется. На данный момент в услугах футболиста заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «Лацио».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость поляка в 35 миллионов евро.