Артета: Я не думаю о лидерстве «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о лидерстве команды в чемпионате Англии.

«Я об этом не думаю. Мои мысли заняты тем, как нам лучше сыграть и приобрести стабильность, чтобы соперниками было трудно обыграть нас. У нас впереди еще большой марафон», — приводит слова Артеты Daily Mail.

После 14 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев пополнить свою копилку на 33 очка. Ближайшим преследователем «канониров» является «Манчестер Сити», который отстает всего на два очка.

Сегодня, 5 декабря, «Арсенал» на выезде сыграет с «Лутон Таун». Начало матча запланировано на 23:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.