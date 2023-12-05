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Артета: Я не думаю о лидерстве «Арсенала»

05 Декабря 2023 • 19:50 Комментировать
Лутон Таун
...
Арсенал
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Через 1 ч. 46 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о лидерстве команды в чемпионате Англии.

«Я об этом не думаю. Мои мысли заняты тем, как нам лучше сыграть и приобрести стабильность, чтобы соперниками было трудно обыграть нас. У нас впереди еще большой марафон», — приводит слова Артеты Daily Mail.

После 14 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев пополнить свою копилку на 33 очка. Ближайшим преследователем «канониров» является «Манчестер Сити», который отстает всего на два очка.

Сегодня, 5 декабря, «Арсенал» на выезде сыграет с «Лутон Таун». Начало матча запланировано на 23:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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