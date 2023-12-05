Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, видеть футболиста в своих рядах хочет «Тоттенхэм». Лондонцы будут готовы сделать Локателли хорошее предложение уже в зимнее трансферное окно, ведь клуб планирует усилиться на вторую часть сезона.

Мануэлю Локателли 25 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Локателли провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.