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Майка Ричардс вспомнил, как его раздражал Дрогба

05 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился воспоминаниями об игре против Дидье Дрогба.

«Дрогба был самым раздражающим игроком, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был очень сильным и агрессивным. Ты только прикасаешься к нему, и он легко падает. Я говорил ему об этом, а он: «Это игра. Я играю в игру».

Раньше он зарабатывал фолы, поднимал свои большие руки, а потом подмигивал мне и говорил: «На этот раз я тебя поймал», - рассказал Ричардс в программе The Rest Is Football.

Дидье Дрогба в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Дидье Дрогба Майка Ричардс ещё теги
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