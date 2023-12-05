Майка Ричардс вспомнил, как его раздражал Дрогба

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился воспоминаниями об игре против Дидье Дрогба.

«Дрогба был самым раздражающим игроком, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был очень сильным и агрессивным. Ты только прикасаешься к нему, и он легко падает. Я говорил ему об этом, а он: «Это игра. Я играю в игру».

Раньше он зарабатывал фолы, поднимал свои большие руки, а потом подмигивал мне и говорил: «На этот раз я тебя поймал», - рассказал Ричардс в программе The Rest Is Football.

Дидье Дрогба в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Челси».