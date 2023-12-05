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​«Манчестер Сити» планирует неплохо заработать на трансфере Филлипса

05 Декабря 2023 • 18:13 Комментировать (1)

Кэлвин Филлипс очень мало играет, поэтому в зимнее трансферное окно полузащитник наверняка покинет «Манчестер Сити». К счастью, у футболиста немало вариантов – целый ряд клубов проявляет к нему интерес.

По информации журналиста Экрема Конура, «Манчестер Сити» ожидает предложения по Филлипсу, которое превысит 35 миллионов евро.

В числе клубов, которые рассматривают возможность подписания 28-летнего Филлипса, находятся «Ньюкасл» и «Ювентус».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.

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Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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Vaisili0k
05 Декабря 2023 в 19:03
Может "планирует продать за крупную сумму"? Они никак на нём заработать не могут. Они ведь его за 49 миллионов покупали. Даже если за 35 продадут, это будет "Сити неплохо заработал -14 миллионов на продаже"?
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