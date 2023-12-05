​«Манчестер Сити» планирует неплохо заработать на трансфере Филлипса

Кэлвин Филлипс очень мало играет, поэтому в зимнее трансферное окно полузащитник наверняка покинет «Манчестер Сити». К счастью, у футболиста немало вариантов – целый ряд клубов проявляет к нему интерес.

По информации журналиста Экрема Конура, «Манчестер Сити» ожидает предложения по Филлипсу, которое превысит 35 миллионов евро.

В числе клубов, которые рассматривают возможность подписания 28-летнего Филлипса, находятся «Ньюкасл» и «Ювентус».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.