Тен Хаг: «В раздевалке каждой команды есть недовольные игроки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что в раздевалке его команды нет больших проблем.

«В раздевалке каждой команды есть недовольные игроки, которые расстроены количеством проведённого времени на поле. Это нормально. При некоторых обстоятельствах это может быть полезно. Игрокам нужно ждать шанс, который может прийти. Я бы не сказал, что в моей команде есть большие проблемы», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В последнее время тен Хага часто начали связывать с увольнением из «Манчестер Юнайтед». Завтра манкунианцы примут у себя дома лондонский «Челси» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.