Почеттино: «Нам приходится справляться с неожиданными травмами, это проблема»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь пожаловался на кадровые проблемы. В завтрашнем матче с «Манчестер Юнайтед» «синие» будут вынуждены обойтись без 10 футболистов.

«Я доволен своим составом, но нам приходится справляться с неожиданными травмами, что является проблемой. Завтра вы увидите, как много молодых парней из академии будет вовлечено в состав из-за кадровой ситуации. В полузащите не будет никаких серьёзных изменений без Галлахера и Угочукву. Если вы увидите доступный состав, вам не составит труда предугадать стартовую расстановку. У меня не много вариантов, но я счастлив и уверен, что мы проведём хороший матч», – заверил Почеттино на пресс-конференции.