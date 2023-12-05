Почеттино: «Тен Хаг – фантастический тренер»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил уровень наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который проводит свой второй сезон на «Олд Траффорд». Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном увольнении нидерландского специалиста.

«Тен Хаг – фантастический тренер. Когда я выводил «Тоттенхэм» на матч с «Аяксом», вокруг все только и говорили об Эрике и его команде. Я считаю его фантастическим тренером», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В сезоне 2018/19 «Тоттенхэм» Почеттино прошёл «Аякс» тен Хага по правилу гостевого гола в драматичном полуфинале Лиги чемпионов. В финале «шпоры» проиграли «Ливерпулю».