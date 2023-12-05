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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ произошла первая смена тренера в сезоне официально

05 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 14.00 X 7.50 2 1.20
06.12 22:30

«Шеффилд Юнайтед» объявил о возвращении Криса Уайлдера на должность главного тренера команды. 56-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до середины 2025 года.

На должности рулевого «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер сменил Пола Хекингботтома. Это первая смена тренера в этом сезоне Английской премьер-лиги.

Крис Уайлдер уже тренировал «Шеффилд Юнайтед» в 2016-2021 годах. В последнее время специалист находился без работы – в мае он покинул «Уотфорд».

«Шеффилд Юнайтед» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 14 матчах команда набрала всего лишь пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер Пол Хекингботтом ещё теги

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