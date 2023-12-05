Почеттино ответил, счастлив ли он, что не возглавил «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил интересный вопрос на пресс-конференции. Аргентинца спросили, счастлив ли он, что в своё время не возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Я не буду об этом говорить. Вы смеётесь и провоцируете меня на то, чтобы я совершил ошибку. Мы должны проявить уважение к другому клубу. Не мне об этом говорить. Если вы спросите, счастлив ли я в «Челси», я скажу: «Конечно!», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, аргентинца связывали с тренерской должностью в «Манчестер Юнайтед» в тот период, когда он тренировал «ПСЖ». Назначение в итоге не состоялось, а Маурисио этим летом возглавил «Челси».