Почеттино: «Не могу сказать, что сейчас хороший момент для выезда на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от выездного матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра на «Олд Траффорд». Напомним, манкунианцы не побеждали в своих последних двух матчах.

«Играть на «Олд Траффорд» всегда приятно. Мы сыграем против потрясающей команды, это хорошая возможность для игроков. Я не могу сказать, что сейчас хороший момент для выезда на «Олд Траффорд». Самое главное – это быть готовыми и составить конкуренцию очень сложному сопернику. Нам нужно отталкиваться от игры, которую мы продемонстрировали в матче с «Брайтоном», – сказал Почеттино на пресс-конференции.