Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что нападающий Кристофер Нкунку не примет участие в завтрашнем поединке с «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге.

«Нет, в матче с «Манчестер Юнайтед» Кристофер не сыграет. Я надеюсь, что он вернётся на поле скоро, но в завтрашней игре он точно не примет участие», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Нкунку не сыграл за «Челси» ни одного официального матча. Кристофер присоединился к «пенсионерам» летом из «РБ Лейпцига», но пропустил все игры из-за травмы, которую получил на предсезонной подготовке в товарищеской игре с дортмундской «Боруссией».