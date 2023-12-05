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Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

05 Декабря 2023 • 16:12 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ливерпуль
1 14.00 X 7.50 2 1.20
06.12 22:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал понять, что нападающий Кристофер Нкунку не примет участие в завтрашнем поединке с «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге.

«Нет, в матче с «Манчестер Юнайтед» Кристофер не сыграет. Я надеюсь, что он вернётся на поле скоро, но в завтрашней игре он точно не примет участие», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Нкунку не сыграл за «Челси» ни одного официального матча. Кристофер присоединился к «пенсионерам» летом из «РБ Лейпцига», но пропустил все игры из-за травмы, которую получил на предсезонной подготовке в товарищеской игре с дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку ещё теги

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