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Дуглас Луис: «Я польщён слухами в прессе, но полностью сконцентрирован на «Астон Вилле»

05 Декабря 2023 • 16:08 Комментировать
Лутон Таун
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Арсенал
1 14.00 X 6.60 2 1.23
Через 6 ч. 32 мин.

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис прокомментировал слухи о своём возможном трансфере в лондонский «Арсенал», который хочет приобрести бразильца в январское окно.

«Я польщён слухами, которые читаю в прессе, но сейчас я нахожусь в «Астон Вилле». Моя концентрация полностью направлена на выступления за этот клуб. Я не часто читаю прессу, но не фокусируюсь на слухах и не наблюдаю за ними каждый день», – цитирует Луиса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» будет требовать за Луиса свыше 100 миллионов евро, что заметно усложняет сделку для «Арсенала». Тем не менее, Дуглас очень нравится тренеру лондонцев Микелю Артете.

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