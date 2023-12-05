«Брайтон» не будет стоять на пути де Дзерби, если итальянец решит покинуть клуб

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не столкнётся с большим сопротивлением со стороны руководства, если решит покинуть клуб в обозримом будущем. По информации от Football Insider, «чайки» не будут стоять на пути итальянского специалиста в случае принятия решения об уходе.

Напомним, де Дзерби ранее был связан с многими европейскими топ-клубами. В последнее время итальянца часто связывают с назначением в мадридский «Реал», чей главный тренер Карло Анчелотти в конце сезона может уйти из-за истечения срока контракта.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» прошлой осенью и в первом же сезоне смог финишировать с клубом в зоне Лиги Европы.