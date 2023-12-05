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«Брайтон» не будет стоять на пути де Дзерби, если итальянец решит покинуть клуб

05 Декабря 2023 • 16:03 Комментировать
Брайтон
...
Брентфорд
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06.12 22:30

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби не столкнётся с большим сопротивлением со стороны руководства, если решит покинуть клуб в обозримом будущем. По информации от Football Insider, «чайки» не будут стоять на пути итальянского специалиста в случае принятия решения об уходе.

Напомним, де Дзерби ранее был связан с многими европейскими топ-клубами. В последнее время итальянца часто связывают с назначением в мадридский «Реал», чей главный тренер Карло Анчелотти в конце сезона может уйти из-за истечения срока контракта.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» прошлой осенью и в первом же сезоне смог финишировать с клубом в зоне Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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