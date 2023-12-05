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Гвардиола: «Стоунс будет готов сыграть с «Астон Виллой»

05 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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06.12 23:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии Джона Стоунса в преддверии матча с «Астон Виллой» в Английской премьер-лиге.

«Джон Стоунс готовы сыграть с «Астон Виллой». Он также был готов к матчу против «Тоттенхэма» в воскресенье. Джон может выйти на позиции опорного полузащитника с самого начала. Он может сыграть не только центрального защитника, который по ходу матча выдвигается в опорную зону», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Стоунс в нынешнем сезон провёл всего 4 матча в чемпионате Англии. Большинство поединков футболист пропустил из-за травмы. За «Манчестер Сити» Джон выступает с лета 2016 года, когда перешёл из «Эвертона».

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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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