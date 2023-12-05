Гвардиола: «Стоунс будет готов сыграть с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии Джона Стоунса в преддверии матча с «Астон Виллой» в Английской премьер-лиге.

«Джон Стоунс готовы сыграть с «Астон Виллой». Он также был готов к матчу против «Тоттенхэма» в воскресенье. Джон может выйти на позиции опорного полузащитника с самого начала. Он может сыграть не только центрального защитника, который по ходу матча выдвигается в опорную зону», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Стоунс в нынешнем сезон провёл всего 4 матча в чемпионате Англии. Большинство поединков футболист пропустил из-за травмы. За «Манчестер Сити» Джон выступает с лета 2016 года, когда перешёл из «Эвертона».