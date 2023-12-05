Гвардиола: «Я чувствую, что мы снова выиграем АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда вновь сможет взять чемпионский титул Английской премьер-лиги. Напомним, если «горожане» выиграют золотые медали в нынешнем сезоне, это станет для клуба четвёртой победой подряд в чемпионате.

«Если вы спросите меня сегодня, я скажу вам, что чувствую, что мы снова выиграем АПЛ. Если мы будем играть на том же уровне, который показали в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», мы снова возьмём титул», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В данный момент «Манчестер Сити» идёт на четвёртой строчке в АПЛ и отстаёт от первого места на три очка.