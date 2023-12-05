Дзола: «Осимхен способен многое изменить в «Челси»

Экс-футболист лондонского «Челси» Джанфранко Дзола высказал своё мнение насчёт того, насколько полезным был бы для клуба трансфер нападающего Виктора Осимхена из «Наполи».

«Я считаю Осимхена одним из лучших нападающих в мире в данный момент. У него есть особенная энергия и способность забивать голы. Думаю, он способен добиться успеха в АПЛ. Учитывая нынешний «Челси», я думаю, Осимхен сможет проявить себя в этой команде. Думаю, Виктор способен многое изменить в клубе в лучшую сторону», – сказал Дзола в эфире The Obi One Podcast.

Напомним, Осимхен до сих пор не продлил контракт с «Наполи», который заканчивается летом 2025 года. Этой зимой неаполитанцы вряд ли отпустят нигерийца, но летом трансфер вполне возможен.