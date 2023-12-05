«Манчестер Юнайтед» ввёл санкции против четырёх журналистов

Руководство «Манчестер Юнайтед» выпустило официальное заявление, в котором сообщило о введении санкций по отношению к четырём журналистам. В чёрный список клуба попали Роб Доусон из ESPN, Самуэль Лакхёрст из Manchester Evening News, Каве Солекол из Sky Sports и Дэвид Макдонелл из Daily Mirror.

Всем перечисленным журналистам впредь будет запрещено посещать пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Причиной санкций является публикация неприятных для клуба новостей без предварительной связи с пресс-службой «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотели бы, чтобы у них была возможность прокомментировать, контекстуализировать или опровергнуть ту или иную новость.