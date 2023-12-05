Дзола: «Думаю, Почеттино – идеальный тренер для «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Джанфранко Дзола оценил, насколько правильным было решение руководства назначить на пост главного тренера Маурисио Почеттино.

«Думаю, Почеттино – идеальный тренер для «Челси», ведь ему раньше приходилось работать в подобных условиях. Он тренировал молодые команды с огромным потенциалом и создавал отличный коллектив. Думаю, Маурисио является правильным человеком для «Челси». Мы должны понять, что команда создаётся не за неделю и не за месяц. Тренеру нужно время. Мы не можем сомневаться в способностях Почеттино. Это очень хороший тренер», – сказал Дзола в эфире The Obi One Podcast.

«Челси» под руководством Почеттино сейчас идёт на десятом месте в АПЛ.