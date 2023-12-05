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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» поспорит с клубами АПЛ за Пальинью

05 Декабря 2023 • 14:50 Комментировать
Фулхэм
...
Ноттингем Форест
1 2.05 X 3.50 2 3.80
06.12 22:30

Мюнхенская «Бавария» сохраняет на своих радарах опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью. Тем не менее, по информации от журналиста Сэма Дина, команде Томаса Тухеля придётся столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов из Английской премьер-лиги.

Отмечается, что как минимум два клуба из туманного альбиона заинтересованы в подписании 28-летнего португальца. «Баварии» придётся обойти в гонке английские команды, чтобы оформить трансфер.

Пальинья мог оказаться в «Баварии» в последний день летнего трансферного окна, но «Фулхэм» заблокировал сделку после того, как полузащитник прошёл в Мюнхене медосмотр.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья ещё теги

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