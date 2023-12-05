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Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

05 Декабря 2023 • 14:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 2.85 X 3.70 2 2.40
06.12 23:15

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан хочет остаться в команде Эрика тен Хага после закрытия зимнего трансферного окна. По информации от Mirror Football, француз не хочет покидать «Олд Траффорд».

Тем не менее, источник добавляет, что Варан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» при условии, что он будет востребован в команде. Напомним, в этом сезоне футболист не является основным в своей команде.

Ранее ходили слухи о том, что в услугах Варана заинтересована мюнхенская «Бавария». За «Манчестер Юнайтед» Рафаэль выступает с лета 2021 года, когда перебрался из мадридского «Реала».

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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