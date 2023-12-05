«Ювентус» готов арендовать Филлипса только при одном условии

Туринский «Ювентус» готов арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Кэлвина Филлипса. При этом «старая синьора» выдвинула «горожанам» свои условия, которые пока не устраивают команду Хосепа Гвардиолы.

По информации от Tuttojuve, «бьянконери» хотят, чтобы большую часть зарплаты англичанина покрывал именно «Манчестер Сити». «Горожане» не хотят идти на такую сделку, но у «Ювентуса» ещё есть шансы переубедить английскую команду.

Напомним, «Ювентус» находится в активном поиске нового полузащитника, но средств у команды Массимилиано Аллегри довольно мало. Именно поэтому «старая синьора» пытается ограничиться арендными сделками.