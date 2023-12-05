Морган: «Все слова Роналду о тен Хаге оказались правдой»

Известный журналист Пирс Морган продолжает критически высказываться о нынешнем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Все, что сказал Криштиану Роналду о тен Хаге год назад, оказалось правдой», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

53-летний нидерландский наставник возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года. Срок контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

По итогам 14 туров текущего сезона Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает лишь седьмое место в таблице. В последнем матче манкунианцы проиграли «Ньюкаслу» (0:1).

Морган - о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не выгнали?»