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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл нового нападающего вместо Осимхена

05 Декабря 2023 • 13:44 Комментировать

23-летний бельгийский форвард Луи Опенда, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

Заинтересованность в трансфере нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» подпишут Опенда в том случае, если не получится оформить трансфер нигерийца Виктора Осимхена из «Наполи».

Луи играет за команду из Лейпцига с лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Опенда сыграл 21 поединок, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Челси РБ Лейпциг Виктор Осимхен луи опенда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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