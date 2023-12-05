«Челси» нашёл нового нападающего вместо Осимхена

23-летний бельгийский форвард Луи Опенда, выступающий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур.

Заинтересованность в трансфере нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» подпишут Опенда в том случае, если не получится оформить трансфер нигерийца Виктора Осимхена из «Наполи».

Луи играет за команду из Лейпцига с лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Опенда сыграл 21 поединок, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.