«Ливерпуль» может купить помощника ван Дейку за 60 миллионов евро

Эквадорский защитник Пьеро Инкапье, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля», об этом сообщает Todofichajes.

Переход 21-летнего южноамериканца может состояться в зимнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро. Действующий трудовой договор Инкапье с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Пьеро провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один голевой пас. После 13 туров «Байер» набрал 35 очков и занимает первое место в таблице.