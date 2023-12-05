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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» застрял в череде провалов»

05 Декабря 2023 • 13:22 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о неудачах «красных дьяволов».

«МЮ» застрял. Команда застряла в череде провалов, особенно если смотреть на суммы, которые были потрачены, и на успехи прошлого. Это не изменится до реальных структурных перемен. Мне уже надоело говорить об этом», - оставил сообщение Невилл в социальных сетях.

В последнем матче чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага потерпели гостевое поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. После 14 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 24 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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