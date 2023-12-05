Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» застрял в череде провалов»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о неудачах «красных дьяволов».

«МЮ» застрял. Команда застряла в череде провалов, особенно если смотреть на суммы, которые были потрачены, и на успехи прошлого. Это не изменится до реальных структурных перемен. Мне уже надоело говорить об этом», - оставил сообщение Невилл в социальных сетях.

В последнем матче чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага потерпели гостевое поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. После 14 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 24 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.