Колвилл: «Галлахер после удаления повёл себя как лидер в раздевалке»

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл рассказал о том, как повёл себя полузащитник Конор Галлахер после того, как получил красную карточку в первом тайме поединка с «Брайтоном».

«Мы увидели позитивного Конора, когда пришли в раздевалку после первого тайма. Он не сидел с опущенной головой вниз и хотел дать нам дополнительную мотивацию, как подобает лидеру. Галлахер получил красную карточку, но держал голову высоко. Он скоро вернётся», – цитирует Колвилла журналист Низар Кинселла.

Напомним, «Челси» в меньшинстве смог одержать победу над «Брайтоном» со счётом 3:2. Галлахер получил красную в конце первого тайма, когда счёт был 2:1 в пользу «Челси».