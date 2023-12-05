Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневались в некоторых трансферах тен Хага

Авторитет главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага был не самым высоким среди игроков в последнее время. По информации от журналиста Manchester Evening News Самуэля Лакхёрста, футболисты сомневались в некоторых трансферах, главным инициатором которых был именно тен Хаг.

Сообщается, что игроки «Манчестер Юнайтед» далеко не единогласно приветствовали трансферы таких футболистов, как Ваут Вегхорст, Мэйсон Маунт и Антони. Напомним, что последний обошёлся клубу в 95 миллионов евро. За полтора сезона бразилец отметился лишь 4 голами в Английской премьер-лиге.

Отметим, что у Маунта и Антони в этом сезоне нет на счету ни одного результативного действия в АПЛ.