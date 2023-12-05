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Сразу 4 клуба заинтересованы в трансфере 18-летнего полузащитника «Ювентуса»

05 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
08.12 22:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз входит в сферу интересов сразу четырёх клубов. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, 18-летний турок привлекает внимание лондонского «Арсенала», «Ливерпуля», «РБ Лейпцига» и дортмундской «Боруссии».

У Йылдыза есть контракт с «Ювентусом» до 2027 года, но футболист не получает стабильной практики и хочет перебраться туда, где ему будет гарантировано игровое время.

В этом сезоне Йылдыз провёл 5 матчей в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. Кенан ранее провёл около 10 лет в академии мюнхенской «Баварии».

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