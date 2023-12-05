У тен Хага ещё есть время для того, чтобы сохранить свою работу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не находится под угрозой немедленного увольнения. По информации от Daily Mail, у нидерландского специалиста ещё есть время для того, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, после ряда неудовлетворительных результатов в пресса часто начали ходить слухи о возможном увольнении нидерландца. Тем не менее, источник сообщает, что тен Хаг всё ещё имеет некий кредит доверия от руководства.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, а в Лиге чемпионов находится на грани вылета на стадии группового этапа.