Морган - о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не выгнали?»

Британский журналист Пирс Морган в очередной раз жестко высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Как этого клоуна до сих пор не выгнали?» - оставил сообщение журналист в социальных сетях под снимком нидерландского наставника.

В последнем матче «красные дьяволы» потерпели гостевое поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. После 14 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 24 балла и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Тен Хаг занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Срок контракта специалиста с клубом рассчитан дот конца июня 2025 года.

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