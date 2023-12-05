«Благодаря тебе я осуществил мечту и оказался в «Челси» – Кайседо поздравил агента с наградой Golden Boy

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поздравил своего агента Али Барата с получением награды Golden Boy. Представитель эквадорца был признан лучшим футбольным агентом уходящего года.

«Поздравляю с этой престижной наградой. Ты заслужил это всей работой, которую проделал ради того, чтобы осуществить мой трансфер в «Челси». Благодаря тебе моя детская мечта осуществилась. Теперь настало время творить историю в этом клубе», – написал Кайседо в социальных сетях.

Напомним, трансфер Мойсеса обошёлся лондонскому «Челси» в 117 миллионов евро без учёта бонусов. «Синие» обошли в гонке за эквадорцем «Ливерпуль» и «Арсенал».