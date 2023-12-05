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Артета: «Не могу гарантировать, что все игроки останутся в «Арсенале» в январе»

05 Декабря 2023 • 11:51 Комментировать
Лутон Таун
...
Арсенал
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Через 9 ч. 56 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не может дать слово, что ни один футболист из нынешней обоймы не покинет клуб в январе. Напомним, в последнее время активизировались слухи о возможном переходе вратаря Аарона Ремсдейла в «Ньюкасл».

«Не могу гарантировать, что все игроки останутся в «Арсенале» в январе. Также я не могу сказать, что все нынешние футболисты проведут в клубе следующие 3 года», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Арсенал» сейчас возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, опережая ближайших преследователей из «Ливерпуля» на два пункта.

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