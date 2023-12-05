Полузащитник «Копенгагена» интересен ряду топ-клубов

Полузащитник «Копенгагена» Руни Бардагжи находится в сфере интересов целых четырёх команд из ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, швед привлёк внимание леверкузенского «Байера», лондонского «Челси», туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны».

Отмечается, что у Руни заканчивается контракт с «Копенгагеном» в декабре 2025 года, поэтому датчане с большой долей вероятности будут готовы продать 18-летнего футболиста уже в ближайшее трансферное окно.

Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов Барджагжи успел отметиться голом в ворота «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе.