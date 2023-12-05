Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»

Али Барат, агент полузащитника лондонского «Челси» Мойсеса Кайседо, рассказал о подробностях трансфера своего клиента на «Стэмфорд Бридж». Напомним, «пенсионеры» купили эквадорца летом у «Брайтона» за 117 миллионов евро.

«Сделка по трансферу Мойсеса проходила очень напряжённо. Перед трансфером в «Челси» Кайседо пытались перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль». Для меня это был прекрасный опыт», – цитирует Барата журналист Фабрицио Романо.

Барат недавно получил награду Golden Boy как лучшему футбольному агенту уходящего года. Кайседо в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.