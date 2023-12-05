Ван де Бек лично предложил свои услуги «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек лично предложил свои услуги каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, нидерландский хавбек сам обратился к руководству «сине-гранатовых».

В то же время сообщается, что в «Барселоне» сильно сомневаются в кандидатуре ван де Бека. Нидерландец хоть и является доступным и дешёвым вариантом на трансферном рынке, «сине-гранатовых» смущают последние годы карьеры ван де Бека, где полузащитник крайне редко выходил на поле.

Напомним, ван де Бек ранее намекнул, что с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» зимой. Главный тренер Эрик тен Хаг не будет стоять на пути у игрока.