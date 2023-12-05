Ремсдейл готов перейти в «Ньюкасл», но есть одна проблема

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл готов зимой перебраться в «Ньюкасл», но трансферу мешает одна проблема. По информации от Talksport, «сороки» не хотят платить за англичанина 50 миллионов евро, которые требуют «канониры».

Напомним, Ремсдейл в этом сезоне потерял место в основном составе «Арсенала» после прихода Давида Райи. «Ньюкасл», в свою очередь, на 5 месяцев лишился основного голкипера Ника Поупа, который выбыл из строя из-за травмы плеча.

Трансфер Ремсдейла в «Арсенал» в данный момент смотрится маловероятным из-за разногласий сторон в вопросе суммы компенсации.