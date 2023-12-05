«Барселона» нашла замену Гави в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский хавбек Донни ван де Бек может сменить «Манчестер Юнайтед» на каталонскую «Барселону», об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Как стало известно источнику, полузащитник «красных дьяволов» рассматривается «сине-гранатовыми» в качестве альтернативы травмированному Гави. Талант «Барселоны» выбыл на длительный срок из-за травмы крестов. Переход может быть оформлен в январское трансферное окно.

Ван де Бек очень редко играет за манкунианский гранд. В нынешнем сезоне 26-летний нидерландец принял участие всего в одном поединке «Манчестер Юнайтед».