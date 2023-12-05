Мерсон сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Футбольный эксперт Пол Мерсон дал прогноз на ближайший тур Английской премьер-лиги, где «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Челси». Напомним, «пенсионеры» в последний раз побеждали манкунианцев на выезде весной 2013 года.

«Челси» не очень хорошо играет в обороне, то же самое можно сказать и о «Манчестер Юнайтед». Я собираюсь сделать весьма смелый прогноз и поставить на результативную ничью 3:3», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмую строчку в Премьер-лиге, тогда как «Челси» отстаёт от них на пять очков, располагаясь на десятом месте. Команда Эрика тен Хага примет у себя дома коллектив Маурисио Почеттино завтра в 23:15 по московскому времени.