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Ширер: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много чёрных овец»

05 Декабря 2023 • 10:42 Комментировать

Бывший бомбардир «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал сложности «Манчестер Юнайтед», он считает, что в составе клуба слишком много заурядных, случайных игроков, не оказывающих должную помощь команде.

- Мне кажется, в составе «Манчестер Юнайтед» слишком много черных овец. Слишком много игроков с ошибочным подходом к делу, - цитирует слова Ширера derbyderbyderby.it.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провел двадцать один официальный матч с начала сезона - и проиграл десять из них. В чемпионате Англии команда идет лишь на седьмом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Ширер
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