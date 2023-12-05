Ширер: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много чёрных овец»

Бывший бомбардир «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал сложности «Манчестер Юнайтед», он считает, что в составе клуба слишком много заурядных, случайных игроков, не оказывающих должную помощь команде.

- Мне кажется, в составе «Манчестер Юнайтед» слишком много черных овец. Слишком много игроков с ошибочным подходом к делу, - цитирует слова Ширера derbyderbyderby.it.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провел двадцать один официальный матч с начала сезона - и проиграл десять из них. В чемпионате Англии команда идет лишь на седьмом месте.