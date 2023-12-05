​В 14 турах в АПЛ уже показали больше красных карточек, чем за весь прошлый сезон

Удивительное дело, в английском чемпионате прошли только четырнадцать туров, а за это время, что составляет лишь чуть более трети чемпионата, в 140 прошедших матчах была показана 31 красная карточка.

И это уже больше, чем за весь прошлый сезон, когда команды сыграли в общей сложности 380 матчей, в которых красная карточка была показана тридцать раз. С чем связана такая возросшая статистика в Премьер-лиге - загадка.

Пятнадцатый тур чемпионата стартует уже во вторник вечером, когда между собой сыграют «Арсенал» и «Лутон Таун». Игра между ними начнется в 23:15 по московскому времени.