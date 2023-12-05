«Барселона», «Ювентус» и «Челси» нацелились на одного полузащитника

18-летний полузащитник «Копенгагена» Рони Барджи находится в сфере интересов ряда европейских топ-клубов. Об этом рапортует посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, Барджи заинтересовал такие клубы, как «Барселона», «Ювентус», «Челси» и «Байер». Рони является воспитанником академии «Копенгагена», его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 28 поединках за датскую команду, в которых отметился 11 забитыми мячами.