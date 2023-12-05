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Холанн избежит наказания от FA

05 Декабря 2023 • 09:49 Комментировать

Звездный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии за критику в адрес судьи Саймона Хупера, обслуживавшего поединок против лондонского «Тоттенхэма».

По сообщениям журналистов ESPN, Холанн, как и другие футболисты «горожан», не будет наказан за предъявление претензий в адрес рефери.

Напомним, что в концовке встречи Хупер прервал опасную атаку «Манчестер Сити», чем вызвал волну негодования со стороны игроков хозяев. По итогу поединок завершился результативной ничьей с счетом 3:3. После этой осечки подопечные Хосепа Гвардиолы опустились на третье место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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